Высший институт медицинской техники открылся в ЦАР

Банги, 23 февраля. Церемония открытия Центральноафриканского высшего института медицинской техники прошла в Кассаи. Об этом сообщает Nouvelles Plus.

Мероприятие посетил лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр Феликс Молуа. Также на праздновании присутствовали кардинал Дьедонне Нзапалаинга, иностранные послы, вице-президент Национального собрания, члены правительства и другие высокопоставленные лица.

Нзапалаинга поблагодарил Туадера за деятельность, направленную на развитие государства. Также кардинал выразил признательность руководству учебного заведения — Конгрегации сестер милосердия Иисуса и Марии — за поддержку мирного населения.

Ранее премьер-министр ЦАР встретился с представителями ООН и Экономического сообщества стран Центральной Африки. Политик выслушал предложения делегатов, направленные на восстановление республики.

Также Молуа дал аудиенцию независимому эксперту по наблюдению за положением в области прав человека Марку Яо Агбетсе. Аналитик попросил главу правительства оказать ему содействие в анализе и сборе материала для составления доклада, который зачитают в Совбезе ООН.