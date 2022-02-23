Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 21:50
21:44
Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о принуждении Зеленского к наступлению на Донбасс
21:42
Весь мир
Власти Мали проведут электрификацию 22 деревень
21:40
Весь мир
Сотрудники «Русского дома» и Минобороны РФ рассказали жителям ЦАР об истории России
21:35
Общество
Москва отмечает праздник Дня защитника Отечества
21:33
Весь мир
Список подозреваемых в покушении на лидера ЦАР пополнился шестью французскими снайперами
21:31
Весь мир
Высший институт медицинской техники открылся в ЦАР
21:28
Весь мир
Журналисты ЦАР обвинили главу миссии ООН в некомпетентности
21:21
Политика
Германия не желает отключения России от SWIFT
21:20
Видео
StarПарад. Почему Дмитрий Пучков (Гоблин) начал озвучивать зарубежные фильмы?
21:16
Шоу-бизнес
Вдова Грачевского задумалась о поиске работы после прекращения борьбы за наследство
Все новости

Высший институт медицинской техники открылся в ЦАР

Весь мир
Высший институт медицинской техники открылся в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 23 февраля. Церемония открытия Центральноафриканского высшего института медицинской техники прошла в Кассаи. Об этом сообщает Nouvelles Plus.

Мероприятие посетил лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр Феликс Молуа. Также на праздновании присутствовали кардинал Дьедонне Нзапалаинга, иностранные послы, вице-президент Национального собрания, члены правительства и другие высокопоставленные лица.

Нзапалаинга поблагодарил Туадера за деятельность, направленную на развитие государства. Также кардинал выразил признательность руководству учебного заведения — Конгрегации сестер милосердия Иисуса и Марии — за поддержку мирного населения.

Ранее премьер-министр ЦАР встретился с представителями ООН и Экономического сообщества стран Центральной Африки. Политик выслушал предложения делегатов, направленные на восстановление республики.

Также Молуа дал аудиенцию независимому эксперту по наблюдению за положением в области прав человека Марку Яо Агбетсе. Аналитик попросил главу правительства оказать ему содействие в анализе и сборе материала для составления доклада, который зачитают в Совбезе ООН.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Высший институт медицинской техники открылся в ЦАР
африка цар
Комментировать