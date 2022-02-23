Журналисты ЦАР обвинили главу миссии ООН в некомпетентности

Банги, 23 февраля. Руководитель многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСККА) Манкер Ндиай покинет Центральноафриканскую Республику с мрачным и неоднозначным послужным списком, заявили сотрудники издания Le Patriote Dechaine.

«Нынешний начальник МИНУСКА освобождает пост. Он успел хорошо наполнить свои карманы ценой крови народа ЦАР. Однако он не имеет права так торжественно уходить. Ндиай проявил некомпетентность и не справился с миссией. ООН остается пособником вооруженных группировок и их поставщиком оружия. Остается надеяться, что новый глава МИНУСКА не окажется хуже, чем его предшественник», — написано в статье.

Корреспонденты отметили, что миротворцы ООН с момента прибытия в ЦАР имели все необходимое снаряжение, чтобы положить конец радикальным бандформированиям. Однако вместо борьбы с бандитами «голубые каски» сами стали частью преступного мира Центральноафриканской Республики.

wikipedia.org / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

По мнению сотрудников издания, страну спасли российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Консультативная поддержка отечественных специалистов позволила национальной армии уничтожить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир:

«Вопрос, который тревожит жителей ЦАР: чем на самом деле занимаются эти 12 000 миротворцев? Важно понимать, что они прибыли не для защиты республики, как гласит их мандат. "Голубые каски" хотят иметь много денег и готовы ради этого разграбить все государство».

Ранее ФАН сообщал, что Манкер Ндиай стал неофициальным соучастником преступлений миссии ООН и вместо справедливого наказания подчиненных предпочел закрывать глаза на их бесчинства. Подробнее об этом можно прочитать в развернутом материале международной редакции Федерального агентства новостей.