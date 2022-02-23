Германия не желает отключения России от SWIFT

Берлин, 23 февраля. Берлин делает все возможное, чтобы отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT не состоялось. Об этом заявил Восточный комитет ФРГ.

Представители ведомства подчеркнули, что введение подобного рода санкций — это радикальный шаг.

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что американцы еще в 2014 году заранее обесценили все свои сегодняшние угрозы по поводу введения самых масштабных и убойных санкций. По его мнению, таким образом Вашингтон восемь лет назад обеспечил себе позорный провал санкционной атаки против России.