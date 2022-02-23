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Шоу-бизнес
Вдова Грачевского задумалась о поиске работы после прекращения борьбы за наследство
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Вдова Грачевского задумалась о поиске работы после прекращения борьбы за наследство

Шоу-бизнес
Вдова Грачевского задумалась о поиске работы после прекращения борьбы за наследство
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 23 февраля. Актриса Екатерина Белоцерковская готовится к крупным переменам в жизни ради обеспечения будущего для сына. Вдова режиссера Бориса Грачевского призналась, что планирует найти работу.

Екатерина Белоцерковская осталась одна с ребенком на руках после смерти автора киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. С тех пор вдова режиссера столкнулась с борьбой за наследство супруга. Однако спустя время она отказалась от всех исков, так как устала бороться с другими наследниками. Вместо этого Белоцерковская планирует найти иной источник дохода, передает Пятый канал.

«Конечно же, творчеством хотелось бы заниматься, но, посмотрим, как жизнь сложится», — призналась вдова Грачевского.

По словам артистки, она планирует найти работу, когда ее сын пойдет в детский сад — именно тогда у нее должно появиться время на себя. Кроме того, Белоцерковской необходимо сохранить долю в «Ералаше». Вдова режиссера призналась, что сын ее супруга пытался убедить артистку отдать эту часть имущества Анне Грачевской, предыдущей жене постановщика. Однако Белоцерковская уверяет, что эта доля принадлежит ее сыну.

Вдова Грачевского уже потерпела поражение в исках по наследству режиссера. Кроме того, она отказалась от разбирательств с руководством «Ералаша» и заявила, что желает добиться мира с совладельцами наследия ее супруга.

Напомним, 14 января, в годовщину смерти Грачевского, на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве был установлен памятник. Вдова режиссера старалась учесть все нюансы при подготовке монумента, передает «Вечерняя Москва».

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иск белоцерковская грачевский
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