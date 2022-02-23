Принц Эндрю уверен, что скандал с изнасилованием плохо отразится на его дочерях и матери

Лондон, 23 февраля. Принц Эндрю тайно посещал королеву Великобритании Елизавету II, чтобы обсудить скандал с изнасилованием и будущую роль в монаршей семье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Герцог Йоркский принес извинения заболевшей коронавирусом матери, а также своим дочерям Беатрис и Евгении, на чьих маленьких детях может отразиться произошедший инцидент.

Встреча с Елизаветой II состоялась после того, как принц Чарльз запретил герцогу фотографироваться на фоне Виндзорского замка в разгар судебного процесса с 17-летней Вирджинией Джуффре, обвинившей принца Эндрю в сексуальном насилии в трех случаях.

Участники конфликта смогли достичь внесудебного урегулирования. Ранее стало известно, сколько принц Эндрю заплатил за прекращение дела об изнасиловании.

Елизавета II также пожертвовала более 2,5 миллиона долларов в благотворительный фонд его жертвы Вирджинии Джуффре, сообщает телеканал «360».