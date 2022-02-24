«Всеобщее ухудшение отношений»: Межевич о последствиях антироссийской политики Польши

Ответственность за ухудшение отношений с РФ ляжет именно на польскую сторону. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции Евросоюза могут сделать невозможным приезд российских туристов в страну.

«Я думаю, что немногие наши сограждане расстроятся из-за такой перспективы, — заметил Межевич. — Конечно, ничего хорошего в этом нет, но урона российским интересам это практически не нанесет».

Политолог убежден, что в таком случае Варшава получит симметричный ответ и уже поляки не смогут посещать территорию РФ.

Федеральное агентство новостей /

«Жить, работать и заниматься бизнесом в России они уже не смогут, — заметил эксперт. — Будет сделан еще один шаг ко всеобщему ухудшению отношений, однако тут нужно подчеркнуть, что инициатором его станет именно польская сторона и на нее же ляжет вся ответственность».

Ранее политолог Дмитрий Вородин вспомнил о судьбе украинского проекта столетней давности.