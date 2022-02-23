Вице-президент Суверенного совета Судана поддержал решение России по ДНР и ЛНР

Москва, 23 февраля. Первый заместитель Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло поддержал решение российского руководства о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Это произошло сразу после его прибытия в Москву, где политик находится в настоящий момент с официальным визитом. На вопрос корреспондентов ФАН о том, как Дагло относится к тому, что Россия поддержала своих граждан на территории Донбасса, он ответил:

«Я счастлив посетить сегодня Россию. Мы надеемся, что ситуация разрешится мирным путем, и что страны мира будут избегать войн. Что касается России, то это ее право - действовать в интересах своих граждан и защищать свой народ. Это ее право согласно конституции и согласно закону. И весь мир должен осознать, что это ее право - защищать свой народ».

Вице-президент Суверенного совета – второе лицо в восточноафриканском государстве – прибыл в Москву по приглашению правительства РФ. Ожидается, что в ходе визита он проведет ряд встреч, касающихся вопросов укрепления сотрудничества между Россией и Суданом.

Сам Дагло с оптимизмом смотрит на предстоящие в Москве консультации. На своей странице в Facebook он написал, что они помогут вывести двусторонние отношения на новый уровень.