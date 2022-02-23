Айза отказалась рожать ребенка от Олега Майами из-за финансовых проблем

Москва, 23 февраля. Бьюти-блогер Айза призналась, что была беременна от экс-любовника музыканта Олега Майами, но решила не оставлять ребенка.

В студии программы «Детектор» на телеканале «Пятница!» бывшая жена рэпера Гуфа рассказала, что забеременела от Олега Майами, однако из-за серьезных финансовых проблем Айза решила отказаться от рождения ребенка.

«Рожать от третьего нищего очень страшно. Тогда у меня будет три нищих бывших мужа и трое детей. Это значит, что у меня еще увеличится работа и я на выдержу», — заявила блогер.

Айза утверждает, что все мужчины, с которыми она состояла в романтических отношениях, не имели достойного материального состояния, поэтому не могли финансово обеспечить детей. Блогер приняла решение сделать аборт, когда поняла, что Олег Майами не сможет содержать ребенка. В тот момент Айза была на втором месяце беременности, сообщает «360».

Ранее Айза публично оскорбила телеведущую Юлию Барановскую. Она заявила, что та только «орет на телевидении», так как является «необразованной и невежественной» женщиной.