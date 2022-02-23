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Премьер Мали назвал действия Франции военным предательством

Весь мир
Премьер Мали назвал действия Франции военным предательством
Prt Scr youtube.com  /  RFI

Бамако, 23 февраля. Мали никогда не просила Францию вводить войска, заявил премьер-министр африканской республики Шогель Кокалла Маига.

«В 2013 году власти просили только воздушную поддержку. Однако Париж самовольно прислал свой военный контингент. Более того, Елисейский дворец настойчиво просил правительство Мали дать автономию северу, захваченному террористическими группировками.

Через некоторое время север республики и вовсе стал закрыт для нас: французы не давали национальной армии войти в город Кидаль, хотя Ассими Гоита намеревался атаковать скрывавшихся в нем боевиков», — заявил политик.

Премьер Мали назвал действия Франции военным предательством
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Также он рассказал, что Пятая республика игнорировала борьбу с «Аль-Каидой»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) и сосредоточила внимание на позициях ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в «районе трех границ». Власти Мали не раз пытались объяснить бывшей метрополии, что большая часть проблем страны связана с «Аль-Каидой», однако их просьбы о помощи были отвергнуты:

«Сейчас они в одностороннем порядке решили вывести войска. По сути, это военное предательство. Но Мали со всем справится, наша армия реорганизована, укреплена, обеспечена материально и финансово. Мы успешно заполняем ниши, оставленные французами, и готовы дать бой радикалам».

Ранее африканский публицист Пар Сику Бах заявил, что Париж ответственен за провал французской операции «Бархан». Он подчеркнул, что антитеррористические мероприятия Пятой республики завершились разгромом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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