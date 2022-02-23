Певицу Славу затравили за провокационное поздравление с 23 Февраля

Москва, 23 февраля. Певица Слава переволновалась из-за оскорблений после слишком откровенного, по мнению подписчиков, поздравления с Днем защитника Отечества.

Артистка в своем Instagram-блоге разместила публикацию со снимком обнаженной груди. Подобным образом исполнительница хита «Одиночество» решила поздравить подписчиков с Днем защитника Отечества. Только так, по ее мнению, можно было привлечь внимание мужчин. Однако фолловеры не оценили столь пикантный сюрприз, обрушив на певицу тонну хейта. Тогда Слава приняла решение удалить пост.

«Столько гадости на меня вылилось за этот пост. Я его удалила, потому что переживаю из-за этого. Сегодня назло «редискам» выложу поздравление погорячее», — заявила певица в своих Instagram-stories.

Prt Scr instagram.com / @nastya_slava

Ранее Слава резко высказалась в адрес певицы Клавы Коки, опубликовавшей в социальных сетях кадры с нетрезвой Ольгой Бузовой.