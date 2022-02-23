Брюссель, 23 февраля. Вашингтон и Лондон ввели антироссийские санкции, преследуя свои цели. Соответствующим мнением поделился офицер Североатлантического Альянса в отставке Хосе Алкаиде.

Такими словами офицер НАТО прокомментировал введение коллективным Западом нового пакета ограничений против России на фоне ее признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Алкаиде уверен, что Соединенные Штаты и Великобритания жертвует Киевом ради достижения своих интересов.

По мнению эксперта, западные страны действуют против Москвы, понимая, что в результате пострадают сами. Они «не противятся» навязанному им мнению, отметил Алкаиде.

«Украина для США и Британии – разменная монета. Многие суверенные государства понимают, что такие санкции на них повлияют негативно. Но они не сопротивляются», — раскрыл неутешительную правду офицер Альянса в отставке.

Ранее сообщалось, что просьба украинского президента Владимира Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену посетить Киев в ближайшее время является абсурдной на фоне эвакуации граждан США. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.