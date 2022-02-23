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Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции могут сдать на два года раньше срока

Экономика
Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции могут сдать на два года раньше срока
ФБА «Экономика сегодня»  /  «Фотобанк АО АККУЮ НУКЛЕАР»

Анкара, 23 февраля. Первый энергоблок на турецкой АЭС «Аккую» может быть построен раньше срока на два года. Об этом заявил генеральный директор компании «Аккую нуклеар» Анастасия Зотеева, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Согласно российско-турецкому договору, на строительство энергоблока отводилось семь лет с момента подписания всех документов.

«То есть это получается к 2025 году. Но сейчас мы делаем все возможное, чтобы завершить строительство первого блока уже к 2023 году», — заявила Зотеева.

Турецкая АЭС «Аккую» должна иметь четыре энергоблока. На строительство станции будет потрачено 22 млрд долларов. Мощность АЭС составит 4800 МВт.

Годовая инфляция в Турции разогналась до 50%. Президент Эрдоган не дает ЦБ страны поднять ключевую ставку. Это влияет на рост инфляции.

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россия турция аккую
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