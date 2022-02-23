Вучич призвал власти Украины вспомнить об агрессии НАТО против Сербии

Белград, 23 февраля. Президент Сербии Александр Вучич отреагировал в публичном поле на просьбу посла Украины дать оценку ситуации с признанием независимости ДНР и ЛНР по стороны России.

По его словам, он не хочет давать поводов для возможной напряженности в отношениях между Москвой и Белградом. К тому же Сербия как никто другой знает о методах Североатлантического альянса по достижению своих целей. Пусть сперва президент Украины Владимир Зеленский публично осудит бомбежку Белграда и действия НАТО, выдвинул требование глава страны.

«Я уверен, что он это сделает. И когда он это сделает, я отвечу на просьбу господина Александровича», — жестко поставил на место посла Вучич.

Вместе с тем лидер дружественной для России республики добавил, что Сербия всегда придерживалась политики нейтралитета и продолжит это делать и дальше.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие документы были подписаны незамедлительно.

Реакция Запада не заставила себя долго ждать — Соединенные Штаты и Европейский союз ввели в отношении Москвы односторонние санкции. Однако в Кремле пообещали дать ответ, который нанесет интересам Белого дома существенный урон.