Politico: Евросоюз хочет ввести санкции против журналистки Симоньян

Вашингтон, 23 февраля. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян может попасть под западные ограничения на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По данным американского издания, вице-спикер Госдумы Петр Толстой тоже может оказать в перечне санкций. Журналистка «способствовала позитивному отношению к становлению Крыма российской территорией и действиям сепаратистов в Донбассе», подчеркнули обозреватели Politico.

Ранее сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.