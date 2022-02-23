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Ольга Бузова оправдалась за округлившийся живот на видео из Африки

Шоу-бизнес
Ольга Бузова оправдалась за округлившийся живот на видео из Африки
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 23 февраля. Певица Ольга Бузова объяснила, почему нее появился большой живот.

Певица проводит время в ЮАР, где идут съемки шоу «Звезды в Африке». Бузовала показала, как приводит себя в форму с помощью ежедневных тренировок на свежем воздухе.

Ранее в Сеть попало видео, который опубликовал пиар-менеджер исполнительницы. В кадр попала артистка с округлившимся животом. Поклонники начали гадать, почему у обычно спортивной Бузовой изменилась фигура.

Некоторые предположили, что певица забеременела, другие решили, что она стала питаться вредной едой, а третьи уличили знаменитость в использовании фильтров, которые сглаживают недостатки внешности. Сама экс-ведущая шоу «Дом-2» поторопилась оправдаться за свою форму.

«Мне две недели кололи гормон (когда были проблемы с рукой). Из-за этого очень поправилась в декабре, когда лежала в больнице», — написала Бузова в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Ольга Бузова оправдалась за округлившийся живот на видео из Африки
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Уже почти месяц Бузова находится в ЮАР. Оттуда исполнительница снимает Stories, в которых делится физическими упражнениями, помогающие ей вернуть былой плоский живот. Также недавно она показала видео урагана, который обрушился на Африку. Торнадо прервал съемки реалити-шоу, передает телеканал «360».

Недавно бывший возлюбленный певицы Давид Манукян признался, что тоже потерял форму. Еще год назад блогер сделал липосакцию, которая обошлась ему в миллион рублей, но теперь снова набрал в весе.

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бузова фигура живот
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