Украина может предложить Турции закрыть для РФ Босфор и Дарданеллы

Москва, 23 февраля. Власти Украины собираются обратиться к Турции с просьбой рассмотреть возможность закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для российских судов. Об этом рассказал агентству Reuters украинский посол в Анкаре Василий Боднар.

Статус черноморских проливов регулируется конвенцией Монтре. Она сохраняет за торговыми судами всех стран право на свободный проход через водные артерии как в мирное, так и в военное время. Однако для военных кораблей существует ряд ограничений.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Вскоре после этого западные страны объявили санкции в отношении Москвы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее раскритиковал признание Россией независимости республик Донбасса. При этом турецкий лидер отметил, что для Анкары представляют ценность отношения как с Москвой, так и с Киевом.