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Saudi Aramco продает долю в газопроводном бизнесе

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 20:51
Экономика
Saudi Aramco продает долю в газопроводном бизнесе
wikipedia.org  /  Saudi Aramco / Добросовестное использование

Эр-Рияд, 23 февраля. Самая крупная нефтекомпания мира Saudi Aramco продала 49% акций газопроводного бизнеса консорциуму во главе с BlackRock.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии закрыла сделку с международным инвесторским консорциумом, который возглавляется BlackRock из США. Также туда входят саудовская Hassana Investment, сингапурский Keppel Infrastructure Trust и China Merchants Capital с Silk Road Fund из Китая.

Aramco избавляется от доли в проекте Gas Pipelines, размер которой достигает 49%. Сделка оценивается экспертами в 15,5 млрд долларов.

«Это соглашение — наша вторая знаковая инфраструктурная сделка менее чем за год и еще один важный шаг вперед в долгосрочной стратегии создания стоимости. Участие консорциума во главе с BlackRock и Hassana подчеркивает привлекательность портфеля Aramco для ведущих мировых инвесторов, поскольку экономика Саудовской Аравии трансформируется, для чего требуются надежная энергетическая инфраструктура и сети, чтобы удовлетворять потребности расширяющегося промышленного сектора», — прокомментировал сделку президент компании Амин Нассер.

Согласно договоренностям, «дочка» получит права на эксплуатацию сети газопроводов Saudi Aramco. После этого материнская структура арендует активы у дочерней компании на 20 лет и будет платить определенный тариф за топливо, транспортируемое по магистралям. У Aramco остается право собственности и операционный контроль над инфраструктурой.

Схожее соглашение ранее было заключено Saudi Aramco с консорциумом, в котором ключевую роль играла американская компания EIG Global Energy Partners.

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии недавно получил в распоряжение 4% ценных бумаг государственного нефтяного предприятия. Наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд заявил, что это было сделано для усиления позиций фонда.

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Все новости / Экономика / Saudi Aramco продает долю в газопроводном бизнесе
газопровод сделка saudi aramco BlackRock нефть и газ Hassana Investment
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