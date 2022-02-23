Онкобольной Юдашкин поделился семейным фото в День защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Тяжелобольной модельер Валентин Юдашкин обратился к поклонникам в честь 23 февраля. Дизайнер поздравил подписчиков и показал кадр в компании супруги.

Валентин Юдашкин продолжает активно работать в мире моды, несмотря на продолжительную борьбу с онкологическим заболеванием. Дизайнер все чаще делится с фанатами кадрами с модных показов, но сам изредка появляется в объективах фотоаппаратов. Однако в честь Дня защитника Отечества Юдашкин решил поделиться семейным фото с супругой и поздравил фанатов с торжественным событием, передает «Вечерняя Москва».

«Поздравляю всех с Днем защитника Отечества!» — заявил Юдашкин.

Pr Scr instagram.com / @vyudashkin

Поклонники с восторгом отреагировали на публикацию. Фанаты также поздравили модельера и пожелали ему выздоровления.

«С праздником! Материнская благодарность за военную форму, мои сыновья оценили»; «Валентин, поздравляем вас с праздником! Вы своим талантом делаете из женщин богинь!; «С праздником вас, Валентин! Здоровья и благополучия вашей семье!» — писали фолловеры.

Несмотря на позитивный настрой, судя по фото, болезнь не проходит бесследно для Юдашкина. Модельер осунулся и не мог стоять рядом с женой в кадре.

Актриса Анастасия Заворотнюк также продолжает борьбу с глиобластомой мозга. Врач-онколог Владимир Филимонов отметил, что артистка могла упустить время на лечение заболевания, что осложнило его течение.