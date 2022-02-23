Пенсионеров предупредили о новом способе воровства денег с банковских карт

Москва, 23 февраля. Пенсионеры в РФ, получающие деньги на банковские карты, могут лишиться их из-за действий мошенников. О новой схеме воровства денег предупредила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

Новый вид мошенничества основан на ожидании наиболее распространённых реакций пожилых людей.

«Все происходит примерно так. Неизвестный звонит пенсионеру и представляется сотрудником банка, в котором у пенсионера есть счет. Далее проговаривается стандартная фраза про то, что с карты пожилого человека пытаются снять деньги и нужно перевести их на безопасный счет. Для этого пожилому человеку нужно дойти до банкомата. Однако потом происходит неожиданное: пенсионеру вызывают "такси от банка", которое довозит его до банкомата», — рассказала Киреева.

Машина действительно приезжает к дому пенсионера и отвозит его до банка, где он переводит средства на счет, названный мошенником по телефону. Затем его отвозят домой на этом же автомобиле, а воры забирают со счета сбережения пенсионера.

Пожилых людей впечатляет «забота». Схема с вызовом такси играет роковую роль в хищении денег с карт, поэтому таких случаев все больше. Киреева напомнила, что сотрудники банков никогда не станут просить переводить деньги куда-либо и не будут вызывать такси своим клиентам.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев советует не вступать в разговоры при сомнительных звонках на телефон. Мошенники могут представиться кем угодно.