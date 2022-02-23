Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 21:47
21:44
Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о принуждении Зеленского к наступлению на Донбасс
21:42
Весь мир
Власти Мали проведут электрификацию 22 деревень
21:40
Весь мир
Сотрудники «Русского дома» и Минобороны РФ рассказали жителям ЦАР об истории России
21:35
Общество
Москва отмечает праздник Дня защитника Отечества
21:33
Весь мир
Список подозреваемых в покушении на лидера ЦАР пополнился шестью французскими снайперами
21:31
Весь мир
Высший институт медицинской техники открылся в ЦАР
21:28
Весь мир
Журналисты ЦАР обвинили главу миссии ООН в некомпетентности
21:21
Политика
Германия не желает отключения России от SWIFT
21:20
Видео
StarПарад. Почему Дмитрий Пучков (Гоблин) начал озвучивать зарубежные фильмы?
21:16
Шоу-бизнес
Вдова Грачевского задумалась о поиске работы после прекращения борьбы за наследство
Все новости

Пенсионеров предупредили о новом способе воровства денег с банковских карт

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 20:48
Экономика
Пенсионеров предупредили о новом способе воровства денег с банковских карт
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. Пенсионеры в РФ, получающие деньги на банковские карты, могут лишиться их из-за действий мошенников. О новой схеме воровства денег предупредила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

Новый вид мошенничества основан на ожидании наиболее распространённых реакций пожилых людей.

«Все происходит примерно так. Неизвестный звонит пенсионеру и представляется сотрудником банка, в котором у пенсионера есть счет. Далее проговаривается стандартная фраза про то, что с карты пожилого человека пытаются снять деньги и нужно перевести их на безопасный счет. Для этого пожилому человеку нужно дойти до банкомата. Однако потом происходит неожиданное: пенсионеру вызывают "такси от банка", которое довозит его до банкомата», — рассказала Киреева.

Машина действительно приезжает к дому пенсионера и отвозит его до банка, где он переводит средства на счет, названный мошенником по телефону. Затем его отвозят домой на этом же автомобиле, а воры забирают со счета сбережения пенсионера.

Пожилых людей впечатляет «забота». Схема с вызовом такси играет роковую роль в хищении денег с карт, поэтому таких случаев все больше. Киреева напомнила, что сотрудники банков никогда не станут просить переводить деньги куда-либо и не будут вызывать такси своим клиентам.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев советует не вступать в разговоры при сомнительных звонках на телефон. Мошенники могут представиться кем угодно.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Пенсионеров предупредили о новом способе воровства денег с банковских карт
россия пенсионеры мошенники банки карты банков
Комментировать