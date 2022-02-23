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Россиянин Хачанов проиграл Джоковичу во втором круге турнира в Дубае

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 20:48
Спорт
Россиянин Хачанов проиграл Джоковичу во втором круге турнира в Дубае
Global Look Press  /  Mathias Schulz via www.imago-ima

Дубай, 23 февраля. Теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В матче второго круга 25-летний россиянин проиграл 20-кратному победителю турниров Большого шлема Новаку Джоковичу.

Матч продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 3:6, 6:7 (2:7) в пользу первой ракетки мира. За путевку в полуфинал сербский теннисист поспорит с победителем встречи Иржи Веселы — Роберто Баутиста-Агут.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет почти 2,8 млн долларов. Действующим чемпионом турнира является россиянин Аслан Карацев.

Ранее сообщалось, что 34-летний Джокович не может пересечь границу США для участия в теннисном турнире Индиан-Уэллс (Indian Wells Masters). Сербский теннисист не исключил, что ситуация может измениться, поскольку соревнования стартуют 10 марта.

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теннис новак джокович карен хачанов
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