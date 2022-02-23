Бывшая жена Гуфа Айза публично оскорбила телеведущую Юлию Барановскую

Москва, 23 февраля. Бьюти-блогер Айза в очередной раз негативно высказалась в адрес ведущей Юлии Барановской. Бывшая жена Гуфа заявила, что экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина не отличается интеллектуальными способностями.

Еще два года назад, в самый разгар пандемии, между Айзой и Барановской разгорелся конфликт. Во время дискуссии на тему локдауна ведущая не сдержала своих эмоций и заявила, что бьюти-блогеру лучше «валить на Бали», раз ей не нравится в России.

Айза снялась в телепередаче «Детектор» на канале «Пятница!», где ведущий спросил ее о мнении насчет Юлии Барановской. Бьюти-блогер не стала скрывать свою неприязнь и начала открыто оскорблять Барановскую.

«Да, я считаю, что я лучше нее, потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная и адекватная, здоровая, без вредных привычек женщина», — заявила блогер.

Далее Айза решила прокомментировать конфликт, длящийся с 2020 года. Она заявила, что Юлия Барановская может только «орать на телевидении», так как является «необразованной и невежественной» женщиной.

Ранее Айза рассказала, что ушла от Гуфа, когда узнала, что он просит у друзей денег на проститутку. При этом она призналась, что сама много раз изменяла мужу с его приятелями, передает «Вечерняя Москва».