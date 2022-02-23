В секторе Газа обнаружили кладбище времен Римской империи

Газа, 23 февраля. В северной части Газы обнаружены древние гробницы, возраст которых оценивают приблизительно в 2 000 лет.

Нашли исторический памятник строители, ведущие здесь работы в рамках программы реконструкции жилых районов, финансируемой Египтом и начатой после вооруженного столкновения движения ХАМАС и израильских войск в мае прошлого года.

Как сообщил представитель Министерства общественных работ сектора Газа Наджи Сархан, помимо уже выявленных объектов, отнесенных к римской эпохе, на стройплощадке имеются подтверждения того, что в районе находятся и другие могильники. В связи с обнаружением гробниц работы были прекращены по указанию экспертов из министерства туризма и древностей, которые направили для осмотра артефактов группу археологов. Общественный доступ на объект также закрыт до окончания раскопок.

Construction workers at a building site in northern Gaza have uncovered old tombs dating back to the first century AD. https://t.co/W97GtXXlPG — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 23, 2022

Как заявил глава ведомства Джамаль Абу Рида, к утру 23 февраля удалось выявить 34 древних гробницы. Помимо этого, найдены различные предметы, например, гончарные изделия, которые также свидетельствуют о принадлежности гробниц к культуре Римской империи.

«Газа богата неизведанными древностями, так как она была жизненно важным торговым маршрутом для многих цивилизаций из-за морского порта, привлекавшего римские и ханаанские цивилизации, а также имела проход на территории древних египтян», — сказал Абу Рида.

Чиновник отметил, что из-за тяжелой ситуации вокруг сектора Газа власти не имеют возможности для финансирования проектов, связанных с археологическими исследованиями. При этом, по его словам, в нескольких районах анклава имеются исторические памятники, нуждающиеся в изучении и восстановлении.