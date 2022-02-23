Экономист Атаманюк назвал издевательством над Киевом британские санкции против РФ

Лондон, 23 февраля. Санкции Лондона против России за признание ЛДНР показывают истинное отношение коллективного запада к происходящему в Донбассе.

Истина тем временем такова, что Украину просто сливают, не забывая при этом тонко поиздеваться над Киевом.

Таким мнением с ведущими украинского канала «НАШ» поделился экономист Юрий Атаманюк, отметив, что по санкциям Великобритании можно судить об эффективности ограничений всего коллективного запада. Лондон на самом деле просто дублировал пакеты, введенные Вашингтоном и Брюсселем. Только если показательные выступления американцев и Евросоюза еще могут кого-то обмануть, то британский ответ на признание Россией Донбасса наглядно демонстрирует масштабную операцию по сливу Украины, которая, скорее всего, была запущена в рамках выполнения требований Москвы по гарантиям безопасности.

Атаманюк разобрал парочку самых громких санкционных пакетов, показав ведущим и украинским зрителям, чего на самом деле стоит поддержка Великобритании и всего Запада в целом.

Федеральное агентство новостей /

«Под британские и общемировые санкции попало пять банков. Вообще хочу сказать, что британские санкции вообще не страшны, так как касаются они корсчетов в британских банках, которые обеспечивают расчеты в фунтах стерлингов. Взаимоотношения в международных операциях в фунтах просто ничтожны. Это вообще, по факту, не санкции. Что касается ограничений в отношении двух-трех олигархов и их семей, то скажите пожалуйста, каким образом они бьют по экономике России? Это просто смешно. Меры других «партнеров Киева» вроде Вашингтона и Брюсселя ничем, по сути, не отличаются от шагов Лондона. С такой эффективностью эти санкции — просто издевательство над Украиной», — подчеркнул экономист.

Атаманюк также отметил, что во всей этой истории апогеем жестокого троллинга опять же Украины, но никак не России, можно назвать заявление Жозепа Борреля, который пафосно пригрозил, что «русская элита отныне не сможет отдыхать в Сен-Тропе». Если это — ответ объединенного Запада на признание Луганской и Донецкой народных республик, что Киеву в ближайшие дни стоит ждать новых потрясений. Западные партнеры Украины не только поиздевались над своими марионетками, но и показали всему миру, и в первую очередь России, что они сворачивают так называемый украинский проект и умывают руки.

Ранее политолог Михеев высмеял преждевременный провал США с «адскими санкциями» против РФ.