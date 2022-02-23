Более 100 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России

Москва, 23 февраля. Свыше 100 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик уже пересекли границу с Российской Федерацией.

Для приема вынужденных переселенцев восемь российских регионов ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил собственный источник ТАСС.

Режим ЧС в первую очередь ввела Ростовская область, которая стала своеобразным методическим центром. Отмечается, что часть прибывших из ЛНР и ДНР разместилась у родственников и знакомых, а остальных направили в пункты временного размещения.

«Сегодня поток увеличился со стороны ЛНР», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил о прибытии в страну 96 тысяч беженцев. Эвакуация мирного населения Донбасса началась 18 февраля на фоне эскалации конфликта.