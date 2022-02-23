Боевики уничтожили рейсовый автобус на границе Мали и Нигера

Ниамей, 22 февраля. Боевики атаковали пассажирский автобус в нигерском районе Тиллабери. Об этом сообщил местный блогер Канфари Сонни Анасс Маига в своем Twitter-аккаунте.

#Niger #Liptako-Gourma #Tillaberi : Un véhicule de transport de passagers a été attaqué hier par des GAT entre Tizegorou et Adabdab dans le département de #Banibangou, region de Tillaberi. Près de 17 passagers ont été tués et 8 blessés enregistrés dont 5 graves. — Kanfari Sonni Anass Maiga (@SonniMaiga) February 21, 2022

В результате нападения, произошедшего на трассе между населенными пунктами Тизегору и Адабдам, погибло 17 пассажиров. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

На протяжении восьми лет силы французской военной операции «Бархан» не могли обезопасить «район трех границ», соединяющий Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Сейчас зачисткой области занялась национальная армия Бамако (FAMa). На ликвидацию преступников у бойцов FAMa ушло около трех часов.

Восстановление безопасности в регионе свидетельствует о готовности правительственных войск дать отпор террористическим группировкам. Африканские эксперты уверены, что увеличение потенциала ВС Мали связано со сближением Бамако и Москвы. Также на ситуацию повлияли распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну группы российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».