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Боевики уничтожили рейсовый автобус на границе Мали и Нигера

Весь мир
Боевики уничтожили рейсовый автобус на границе Мали и Нигера
Федеральное агентство новостей  / 

Ниамей, 22 февраля. Боевики атаковали пассажирский автобус в нигерском районе Тиллабери. Об этом сообщил местный блогер Канфари Сонни Анасс Маига в своем Twitter-аккаунте.

В результате нападения, произошедшего на трассе между населенными пунктами Тизегору и Адабдам, погибло 17 пассажиров. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

На протяжении восьми лет силы французской военной операции «Бархан» не могли обезопасить «район трех границ», соединяющий Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Сейчас зачисткой области занялась национальная армия Бамако (FAMa). На ликвидацию преступников у бойцов FAMa ушло около трех часов.

Восстановление безопасности в регионе свидетельствует о готовности правительственных войск дать отпор террористическим группировкам. Африканские эксперты уверены, что увеличение потенциала ВС Мали связано со сближением Бамако и Москвы. Также на ситуацию повлияли распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну группы российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

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африка нигер мали
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