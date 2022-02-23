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StarПарад. Почему Дмитрий Пучков (Гоблин) начал озвучивать зарубежные фильмы?
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StarПарад. Почему Дмитрий Пучков (Гоблин) начал озвучивать зарубежные фильмы?

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Праздничный выпуск передачи «StarПарад» посетил петербургский блогер и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин). В откровенном разговоре с Даной Борисовой он рассказал о происхождении своего псевдонима и правилах поведения в драках.

Пучков признался, что несмотря на богатый послужной список, не обижается, когда его называют просто переводчиком. При этом он утверждает, что сейчас перевод фильмов стал намного лучше. Тогда как в 90-ые он сталкивался с большим количеством технических проблем в своей работе.

Дана Борисова спросила блогера и о его знаменитом конфликте со Стасом Барецким, который тоже был героем «StarПарада». Гоблин отметил, что сегодня на телевидении такие противостояния уже не встречаются.

О том, как Пучков относится к цензуре, своей популярности и блогерству, узнаете в новом выпуске передачи «StarПарад».

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