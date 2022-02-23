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Зеленский требует полной остановки «Северного потока – 2» после признания ЛДНР Россией

Политика
Зеленский требует полной остановки «Северного потока – 2» после признания ЛДНР Россией
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 23 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом заявил, что санкционные меры в отношении России должны включать полную остановку газопровода «Северный поток – 2».

Эстонский президент Карис поддержал мнение Зеленского по поводу немедленного ввода санкций в ответ на «акт агрессии против Украины».

«Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока – 2"», — заявил Зеленский.

Санкции стран коллективного Запада в отношении России последовали после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее российский МИД сообщил, что Россия даст сильный ответ на санкции Запада, пишет Sputnik. По мнению внешнеполитического ведомства, политика США зациклена на недобросовестных ограничениях.

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санкции украина эстония зеленский
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