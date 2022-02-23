Виктория Дайнеко рассказала, как эвакуировалась вместе с ребенком из горящего дома

Москва, 23 февраля. Певица Виктория Дайнеко поделилась историей о том, как ей пришлось спасаться из горящего дома. Это произошло 3 июня 2020 года.

Дайнеко в своем Instagram-аккаунте предложила своим фолловерам писать ей даты, чтобы она рассказывала, что с ней происходило в этот день. Певица подкрепляла свои слова фотографиями и видео из архива.

Исполнительница хита «Фильм о любви» рассказала, как однажды ей пришлось эвакуироваться вместе с ребенком из горящего дома. Выходить из здания приходилось дважды за ночь. Тогда возгорание произошло в соседской квартире дома, в котором она жила. Певица не может забыть, что ей пришлось пережить в тот момент.

«Дважды эвакуировали за три часа. Это ужас спящего ребенка выносить из квартиры, а этаж весь в дыму», — подписала видео в Stories Дайнеко.

Pr Scr instagram.com / @victoriadaineko

В тот день пожарные прибыли на место вовремя и все обошлось без жертв. Несмотря на это, певица испытала сильный стресс.

У победительницы «Фабрики звезд — 5» есть дочь, которая появилась на свет в 2015 году. Наследница родилась в браке с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Певица официально разорвала отношения с музыкантом в 2017 году.

В прошлом году поклонники отреагировали на видео с зажигательными танцами Дайнеко. Они предположили, что певица снова воссоединилась с танцором Гариком Рудником.