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Мощность транзита азербайджанского газа по трубопроводу TANAP выросла до 100%

Экономика
Мощность транзита азербайджанского газа по трубопроводу TANAP выросла до 100%
 /  Федеральное агентство новостей

Баку, 23 февраля. Азербайджан в 2022 году увеличил мощность транспортировки газа по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) до 100%. В 2022 году по нему планируется переправить 16,2 млрд кубометров газа, сообщает EADaily.

Генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол отметил, что с момента запуска до конца января 2022 года по трубопроводу было транспортировано 14,5 млрд кубометров газа в Турцию и 9 млрд кубометров газа в Европу.

TANAP используется практически на 100% своей мощности. По нему экспортируется в Турцию 5,7 млрд кубометров газа в год при возможном объеме поставок 6 млрд кубометров в год.

Азербайджан стал экспортировать свой газ в Европу по «Южному газовому коридору» с декабря 2020 года по трубопроводу, проходящему через территорию Турции. Благодаря этому он получил прямой доступ к рынку ЕС.

Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил, что страна может увеличить поставки топлива в Европу, если от потребителей газа поступят заявки.

Молдавия рассматривает возможность покупки газа у Азербайджана. Скорее всего, цены будут выше, чем у «Газпрома».

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Все новости / Экономика / Мощность транзита азербайджанского газа по трубопроводу TANAP выросла до 100%
турция ес азербайджан газ
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