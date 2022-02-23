Газовые цены продолжают расти в Европе на фоне украинского кризиса

Москва, 23 февраля. Стоимость газа в Европе впервые с конца января 2022 года превысила 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Мартовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достиг цены в 1050,4 доллара за тысячу кубометров, или 89,9 евро за МВт/ч. С начала дня спотовая стоимость газа в Европе выросла на 12,7%.

Накануне власти Германии заявили об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2». Такое решение Берлин принял после того, как Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Помимо этого, трейдеры опасаются, что в случае обострения украинского кризиса поставки топлива из России могут сократиться из-за проблем с транзитом.

При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страна не собирается останавливать экспорт топлива на мировые рынки. Он напомнил, что Россия всегда выполняла свои обязательства по поставкам энергоресурсов.