МИД Испании вызвал посла Корчагина на фоне признания ЛДНР Россией

Мадрид, 23 февраля. Российский посол в Испании Юрий Корчагин был вызван в МИД государства на фоне признания Донецкой и Луганской народных республик РФ.

По словам главы испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэля Альбареса, находящимся на украинской территории подданным королевства рекомендуется временно покинуть страну «как можно скорее».

Ранее стало известно, что российского посла в Праге Александра Змеевского также вызвали в Министерство иностранных дел Чехии для объяснения позиции Москвы по вопросу Украины. Уточняется, что встреча между дипломатами продолжалась немногим менее получаса.