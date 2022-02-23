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Некоторые россияне получат по 190 тысяч рублей на карты Сбербанка

Экономика
Некоторые россияне получат по 190 тысяч рублей на карты Сбербанка
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Москва, 23 февраля. Россиянам будут компенсировать вклады лишившегося лицензии банка ККБ на карты Сбербанка, сообщает PRIMPRESS.

Центробанк РФ лишил лицензии банк ККБ, поэтому он больше не сможет выполнять свои обязательства перед клиентами. Закон РФ защищает вкладчиков от подобных ситуаций, поэтому владельцы депозитов в банке ККБ могут рассчитывать на получение компенсации.

Владельцы счета или карт Сбербанка могут оформить заявку на возмещение вкладов через приложение «Сбербанк Онлайн». Деньги поступят автоматически после того, как заявление будет рассмотрено и одобрено.

Выплаты начались с 21 февраля. Они будут производиться в течение 2022 года. Компенсацию должны получить 485 вкладчиков банка ККБ на сумму 93,3 млн рублей. В среднем на одного человека приходится по 190 тысяч рублей.

Сбербанк признан одним из сильнейших брендов Европы. Об этом свидетельствуют данные Brand Finance.

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россия сбербанк компенсация вкладов
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