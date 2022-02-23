Депутат Вострецов жестко ответил угрожавшему «пнуть» Россию Бену Уоллесу

Москва, 23 февраля. Британия переоценила свои военные возможности, заявив о том, что может «пнуть» Россию и нанести ущерб ее интересам, заявил депутат и председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Парламентарий жестко отреагировал на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, который сказал, что Лондон может «пнуть» интересы России в любой точке мира. Вострецов призвал не забывать, что Британия уже давно не является империей и не может похвастаться особой военной или экономической мощью.

«Министр обороны Великобритании Бен Уоллес попутал берега! Пнуть он может только себя под зад! Британия XIX века и XXI — это две разные страны. В XIX веке это была сильная держава с одной из лучших армий в мире», — заявил депутат.

Сегодня, говорит Вострецов, Британия является американской недоколонией. По его словам, страна испытывает серьезные проблемы, в том числе с армией.

Ранее политолог Евгений Сатановский высмеял жалкие попытки Лондона угрожать России. При этом в Минобороны РФ посоветовали британцам получше изучить историю российского государства, передает «Царьград».