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Депутат Вострецов жестко ответил угрожавшему «пнуть» Россию Бену Уоллесу

Политика
Депутат Вострецов жестко ответил угрожавшему «пнуть» Россию Бену Уоллесу
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 февраля. Британия переоценила свои военные возможности, заявив о том, что может «пнуть» Россию и нанести ущерб ее интересам, заявил депутат и председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Парламентарий жестко отреагировал на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса, который сказал, что Лондон может «пнуть» интересы России в любой точке мира. Вострецов призвал не забывать, что Британия уже давно не является империей и не может похвастаться особой военной или экономической мощью.

«Министр обороны Великобритании Бен Уоллес попутал берега! Пнуть он может только себя под зад! Британия XIX века и XXI — это две разные страны. В XIX веке это была сильная держава с одной из лучших армий в мире», — заявил депутат.

Сегодня, говорит Вострецов, Британия является американской недоколонией. По его словам, страна испытывает серьезные проблемы, в том числе с армией.

Ранее политолог Евгений Сатановский высмеял жалкие попытки Лондона угрожать России. При этом в Минобороны РФ посоветовали британцам получше изучить историю российского государства, передает «Царьград».

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