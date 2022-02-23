Кейт Миддлтон призналась, что не раз предлагала принцу Уильяму родить еще одного ребенка

Лондон, 23 февраля. Герцогиня Кейт Миддлтон сообщила, что не раз подумывала о прибавлении в семье. Однако разговоры на эту тему до сих пор заставляют принца Уильяма понервничать.

Кейт Миддлтон и принц Уильям являются самой популярной парой Великобритании и уже больше десяти лет счастливы в браке, воспитывая троих детей. Однако, кажется, герцог Кембриджский не готов вновь становиться отцом. Миддлтон призналась, что не раз заставляла супруга понервничать, предлагая родить еще одного ребенка. Об этом герцогиня рассказала во время визита в парк Lego PlayLab, передает The Sun.

«Уильям всегда беспокоится, когда я встречаюсь с годовалыми детьми. А я прихожу домой и говорю: «Давай еще одного»», — цитирует герцогиню «Газета.ru».

Королевская чета уже воспитывает дочь Шарлотту и двоих сыновей — Луи и Джорджа. В феврале герцогиня Кембриджская посетила детский парт в Копенгагене, чтобы оценить нововведения для развития детей.

Королева Елизавета вызвала к себе принца Уильяма с супругой в Виндзор на прошлой неделе. Неизвестно, с какой целью глава британской монархии решила срочно побеседовать с внуком, несмотря на самоизоляцию из-за заражения COVID-19. Однако СМИ не исключают, что королева могла обсудить с Уильямом вопросы престолонаследия.