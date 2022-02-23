Президент Израиля намерен обсудить с властями Турции климатические проблемы

Тель-Авив, 23 февраля. Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил грядущий визит Турцию, заявив, что поездка будет посвящена созданию регионального альянса по вопросам изменения климата. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

«В течение следующего месяца я собираюсь посетить наших соседей по Средиземноморскому побережью — Грецию, Кипр и Турцию — и встретиться с их лидерами. Я также остаюсь в тесном и теплом контакте с властями Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Палестинской автономии. Я намерен привлечь их всех к участию в региональном партнерстве по борьбе с климатическим кризисом», — заявил глава государства.

Хотя дата поездки Герцога не была обнародована, турецкие СМИ сообщили, что политик пробудет в республике с 9 по 10 марта.

Confirming Turkey trip, Herzog presents vision of regional climate cooperation https://t.co/0xLu1dpp7b — The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 23, 2022

Сложные отношения

Отношения Израиля и Турции переживают кризис с 2010 года. Тогда конвой судов с гуманитарной помощью, названный «Флотилия свободы», подошел к берегам еврейского государства, пытаясь прорвать блокаду сектора Газа. Спецназ Израиля высадился на борт лодки Mavi Marvara, пассажиры которой оказали сопротивление военным. В результате погибли как минимум девять турецких активистов.

В 2013 году, когда тогдашний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения Анкаре и распорядился выплатить 20 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам, отношения между странами вступили в период нормализации.

В декабре 2016 года Анкара и Тель-Авив повторно назначили послов в рамках соглашения о примирении и несколько раз подтвердили необходимость дальнейшего улучшения двусторонних связей. Однако уже в 2018 году Турция и Израиль вновь выслали диппредставителей друг друга вследствие очередного конфликта вокруг сектора Газа, и с тех пор отношения остаются напряженными.

Посол Израиля в Анкаре покинул Турцию https://t.co/mscdA6nuM8 pic.twitter.com/wFxRXmcMEY — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 16, 2018

Анкара критикует Тель-Авив за нарушения прав палестинцев в приморском анклаве и расширение поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. В мае прошлого года, когда разгорелся очередной израильско-палестинский конфликт, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике действия Израиля и даже назвал еврейское государство «террористическим». Тель-Авив, в свою очередь, призывает Анкару прекратить поддерживать исламистских боевиков ХАМАС и перестать выдвигать условия касательно действий Израиля в секторе Газа.

Однако в последние месяцы обе страны работают над сближением. В ноябре 2021 года Эрдоган даже провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Данная беседа стала первым с 2013 года контактом между соответствующими должностными лицами.

17 февраля высокопоставленная турецкая делегация прибыла в Израиль, чтобы подготовить визит Герцога в Анкару. Делегацию возглавляли пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал. Сначала они встретились с высокопоставленными лицами в МИД еврейского государства в Иерусалиме, а затем в сопровождении генерального директора местного министерства иностранных дел Алона Ушпиза провели переговоры с израильскими коллегами в официальной резиденции президента. В довершение всего Герцог сам побывал на встрече, чтобы почтить турецких гостей.

This is big. ????????????????



Mossad helped foil 12 terror attacks in Turkey over past 2 years.



Turkey might deport Hamas officials from the country and ban Hamas activity on its soil.



Israel's President will visit Turkey next month. https://t.co/d4ZusL7z8d — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) February 18, 2022

Климатический кризис в Турции

Обсуждение климатического кризиса станет крайне актуальным для Турции, которая страдает от катаклизмов, вызванных глобальным потеплением. В последние годы республика бьет температурные рекорды, которые приводят к серьезному снижению числа подземных и надземных источников воды.

Кроме того, вследствие жары летом турки пережили лесные пожары, которые охватили юг страны. По официальным данным, в 2021 году в Турции было сожжено около 175 000 гектаров леса. Это в восемь раз больше среднестатистических показателей в период с 2008 по 2020 год.

Федеральное агентство новостей /

Турецкий парламент ратифицировал Парижское соглашение об изменении климата 6 октября 2021 года, хотя сам документ был подписан Анкарой еще в октябре 2016-го. Долгое время государство отказывалось становиться подписантом, ссылаясь на «несправедливость» возлагаемых обязательств. Дело в том, что в соглашении республика была охарактеризована как развитая страна, что обязывает ее бороться с выбросами углекислого газа собственными силами, без привлечения зарубежной финансовой и технологической помощи. Ряд экспертов отмечает, что Анкара решила принять документ только для того, чтобы, изменив статус с развитой на развивающуюся, заполучить кредит в размере трех миллиардов евро, которые формально должны быть направлены на борьбу с глобальным потеплением.