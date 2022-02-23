Небензя: ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания со стороны России

Москва, 23 февраля. Республики Донбасса на протяжении восьми лет ждали признания со стороны России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам российского дипломата, надежда на диалог с Киевом теплилась, но «майданная власть» таких намерений не имела.

«Дончанам и луганчанам пришлось ждать нашего признания долгих восемь лет, в течение которых все еще теплилась надежда на то, что Киев одумается и начнет диалог со своими гражданами», — высказался Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Россия признала ЛНР и ДНР, так как не могла остаться безучастной в условиях неприкрытого геноцида в Донбассе и убедилась в безнадежности ситуации. Как отметил постпред РФ, признание стало следствием саботажа Киевом взятых им обязательств, в частности — Минских соглашений.