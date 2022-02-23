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Жители Саратова собирают гуманитарную помощь для беженцев из республик Донбасса

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 20:27
Общество
Жители Саратова собирают гуманитарную помощь для беженцев из республик Донбасса
Пресс-служба КРО «ЕР»

Саратов, 23 февраля. Пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных граждан из Донецкой и Луганской народных республик организовали в Саратове.

Жители Саратова присоединились к сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Отмечается, что горожане могут принести консервы и продукты, которые имеют длительный срок годности.

Также требуются средства личной гигиены, бытовая химия, медицинские маски, одноразовая посуда и электроприборы. Для детей необходимо сухое специализированное питание и одежда. Кроме того, в пунктах принимают детские игрушки и канцелярские принадлежности. Сбор гуманитарной помощи запустило Саратовское региональное отделение Российского детского фонда.

Тем временем в Ростовской области организовали еще девять временных городков жизнеобеспечения для эвакуированных из республик Донбасса граждан. Расположиться в них могут до 800 человек.

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