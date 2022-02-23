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Посольство РФ предупредило об ответе Москвы на санкции Канады после признания ДНР и ЛНР

Политика
Посольство РФ предупредило об ответе Москвы на санкции Канады после признания ДНР и ЛНР
TACC  /  Zuma / Justin Tang

Оттава, 23 февраля. Российская Федерация намерена ответить на ограничительные меры Канады на фоне признания Донецкой и Луганской народных республик, сообщило посольство РФ в стране.

Помимо этого, в сообщении дипмиссии в Twitter говорится, что Москва считает принятые санкции нелегитимными. Диппредставительство отметило, что ограничительные меры не повлияют на ситуацию «на земле».

«Односторонние санкции против РФ, введенные правительством Канады незаконны​​​. Следую принципу взаимности Россия ответит на этот недружелюбный жест... Признание Россией независимости народных республик Донецка и Луганска не обернуть вспять», — сообщили в посольстве.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что государство вводит первый раунд экономических ограничительных мер против Российской Федерации на фоне признания республик Донбасса.

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санкции посольство канада
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