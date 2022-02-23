Посольство РФ предупредило об ответе Москвы на санкции Канады после признания ДНР и ЛНР

Оттава, 23 февраля. Российская Федерация намерена ответить на ограничительные меры Канады на фоне признания Донецкой и Луганской народных республик, сообщило посольство РФ в стране.
Помимо этого, в сообщении дипмиссии в Twitter говорится, что Москва считает принятые санкции нелегитимными. Диппредставительство отметило, что ограничительные меры не повлияют на ситуацию «на земле».
«Односторонние санкции против РФ, введенные правительством Канады незаконны. Следую принципу взаимности Россия ответит на этот недружелюбный жест... Признание Россией независимости народных республик Донецка и Луганска не обернуть вспять», — сообщили в посольстве.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что государство вводит первый раунд экономических ограничительных мер против Российской Федерации на фоне признания республик Донбасса.