Актер Андрей Ургант: Донбасс — это моя родина

Советского и российского актера театра и кино, телеведущего Андрея Урганта ситуация в Донбассе касается лично. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист.

«Донбасс — это моя родина. И у меня там жил дядя. Он всю жизнь там проработал, потом исчез. Куда он исчез — непонятно. Это было лет десять назад. Мне не нравится, когда на мою страну нападают. И я не хочу принимать участие в этом. Но, если надо защищать, то я буду ее защищать», — взволнованно сообщил актер.

Также собеседник поделился своим отношением к решению президента России Владимира Путина признать суверенитет ЛНР и ДНР.

«Я восхищен обращением президента к народу. Потому что там тонкий и очень точный анализ политической ситуации, которая довела нас всех до такого кризиса», — отметил артист.

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При этом Андрей Ургант категорически против силового разрешения кризиса на линии разграничения Украины и Донбасса.

«Я призываю и украинских, и донбасских, и российских матерей встать на защиту мира. Матери, женщины, только на вас вся надежда, на женщин. Потому что мужчины сошли с ума. Прошу украинских матерей и донецких матерей, и русских матерей не пускать своих детей стрелять», — искренне произнес Андрей Ургант.

Ранее актер Иван Охлобыстин в интервью ФАН поддержал признание Россией республик Донбасса. По его словам, конфликт в этом регионе длится дольше, чем Вторая мировая война.