Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 21:45
21:44
Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о принуждении Зеленского к наступлению на Донбасс
21:42
Весь мир
Власти Мали проведут электрификацию 22 деревень
21:40
Весь мир
Сотрудники «Русского дома» и Минобороны РФ рассказали жителям ЦАР об истории России
21:35
Общество
Москва отмечает праздник Дня защитника Отечества
21:33
Весь мир
Список подозреваемых в покушении на лидера ЦАР пополнился шестью французскими снайперами
21:31
Весь мир
Высший институт медицинской техники открылся в ЦАР
21:28
Весь мир
Журналисты ЦАР обвинили главу миссии ООН в некомпетентности
21:21
Политика
Германия не желает отключения России от SWIFT
21:20
Видео
StarПарад. Почему Дмитрий Пучков (Гоблин) начал озвучивать зарубежные фильмы?
21:16
Шоу-бизнес
Вдова Грачевского задумалась о поиске работы после прекращения борьбы за наследство
Все новости

Журналист Закхейм поймал Запад на промахе в отношении Путина

Политика
Журналист Закхейм поймал Запад на промахе в отношении Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 23 февраля. Запад совершил промах в отношении российского лидера Владимира Путина. Об этом сказал обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм.

Соединенные Штаты Америки и Европа воспринимали лидера России как тактика, а не стратега, уточнил Дов Закхейм.

«Как же они ошибались», — посетовал колумнист.

Обозреватель подчеркнул, что Путин беспрецедентно усилил позицию России в Восточном Средиземноморье, благодаря тому, что получил военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме. Закхейм напомнил, что Россия находится в дружеских отношениях с Израилем, Египтом и Грецией.

«А теперь он укрепил влияние в Европе — признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики. Белоруссия также вошла в сферу влияния Москвы. Несомненно, то же самое произойдет и с Украиной», — размышляет журналист.

Публицист считает, что Вашингтон не должен удивлять тот факт, что за океаном появляются новые страны, так как в 1837 году США признал Техас, который отсоединился от Мексики. Позже он вошел в состав Соединенных Штатов Америки, став 28-м штатом.

Закхейм уточнил, что Россия продолжит укреплять свое положение в Европе. Путину суждено восстановить величие Российской Федерации, резюмировал обозреватель.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к прямому и честному диалогу. По мнению российского лидера, Москва всегда готова идти путем дипломатии для того, чтобы решить сложные проблемы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналист Закхейм поймал Запад на промахе в отношении Путина
путин россия запад
Комментировать