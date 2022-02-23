Журналист Закхейм поймал Запад на промахе в отношении Путина

Вашингтон, 23 февраля. Запад совершил промах в отношении российского лидера Владимира Путина. Об этом сказал обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм.

Соединенные Штаты Америки и Европа воспринимали лидера России как тактика, а не стратега, уточнил Дов Закхейм.

«Как же они ошибались», — посетовал колумнист.

Обозреватель подчеркнул, что Путин беспрецедентно усилил позицию России в Восточном Средиземноморье, благодаря тому, что получил военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме. Закхейм напомнил, что Россия находится в дружеских отношениях с Израилем, Египтом и Грецией.

«А теперь он укрепил влияние в Европе — признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики. Белоруссия также вошла в сферу влияния Москвы. Несомненно, то же самое произойдет и с Украиной», — размышляет журналист.

Публицист считает, что Вашингтон не должен удивлять тот факт, что за океаном появляются новые страны, так как в 1837 году США признал Техас, который отсоединился от Мексики. Позже он вошел в состав Соединенных Штатов Америки, став 28-м штатом.

Закхейм уточнил, что Россия продолжит укреплять свое положение в Европе. Путину суждено восстановить величие Российской Федерации, резюмировал обозреватель.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к прямому и честному диалогу. По мнению российского лидера, Москва всегда готова идти путем дипломатии для того, чтобы решить сложные проблемы.