Якубович назвал Пугачеву замечательной русской актрисой

Москва, 23 февраля. Телеведущий Леонид Якубович высказался о народной артистке СССР Алле Пугачевой.

Якубович дал больше интервью в YouTube-шоу «Антонимы». Ведущий телеигры «Поле чудес» рассказал в беседе с Антоном Красовским о личной жизни, а также порассуждал на актуальные темы. Поговорить удалось и о коллегах по телевидению, затронув личность Пугачевой.

«Алла Борисовна — замечательная русская актриса. В некотором смысле великая певица. Алла Борисовна ведь тоже родила жанр. Она ухитрилась из маленьких нескольких куплетиков сыграть роли. Она играла — «Настоящий полковник», «Эй, вы там наверху»», — заявил Якубович.

Народный артист России подчеркнул, что Примадонна является актрисой. Ее талант и профессионализм может оценить только время.

«Замечательная актриса. Подберем слово «великая» для чего-нибудь другого. Это только время оценит. Замечательная, да. Ну-ка попробуйте ее с кем-нибудь сравнить. Даже отношения к ней зрителя. Русский народ ее очень хорошо воспринимает», — заявил телеведущий.

Пугачева встретила День защитника Отечества с детьми Лизой и Гарри Галкиными. Наследники исполнительницы продемонстрировали физическую подготовку, ползая по матам цвета украинского флага с кеглями, напоминающими гранаты, в руках, передает телеканал «360».