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Отдать Вильно и Виленский край Польше: Межевич предложил Литве «восстановить справедливость»
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Отдать Вильно и Виленский край Польше: Межевич предложил Литве «восстановить справедливость»

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 08:12
Политика
Отдать Вильно и Виленский край Польше: Межевич предложил Литве «восстановить справедливость»
Федеральное агентство новостей  / 

В логике «исторической справедливости» Литве следовало бы отдать часть своих территорий Польше. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс поддерживает Киев, и подчеркнул, что ЛНР и ДНР «были и будут частью Украины».

«Не знаю, на кого вообще может своими словами повлиять Науседа — может быть, на свою жену, в чем я, кстати, тоже не уверен, — заметил Межевич. — Что касается территорий, о которых он говорит, то литовскому лидеру следовало бы серьезно подтянуть матчасть: окрестности как Донецка, так и Луганска никогда до советской власти в состав Украины не входили».

Политолог отметил, что, согласно логике, которую использует Науседа, ему следует «отдать Вильно и Виленский край Польше».

«Отдать Вильно и Виленский край Польше»: Межевич предложил Литве «восстановить справедливость»
nauseda2019.lt / Gitanas Nausėda

«Ведь до 1939 года они находились в составе именно этой страны! — напомнил эксперт. — Вот пусть быстренько отдаст — а мы посмотрим!»

Ранее политолог Вородин вспомнил о судьбе украинского проекта 100-летней давности.

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донбасс польша украина литва межевич
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