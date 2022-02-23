Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 21:44
21:44
Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о принуждении Зеленского к наступлению на Донбасс
21:42
Весь мир
Власти Мали проведут электрификацию 22 деревень
21:40
Весь мир
Сотрудники «Русского дома» и Минобороны РФ рассказали жителям ЦАР об истории России
21:35
Общество
Москва отмечает праздник Дня защитника Отечества
21:33
Весь мир
Список подозреваемых в покушении на лидера ЦАР пополнился шестью французскими снайперами
21:31
Весь мир
Высший институт медицинской техники открылся в ЦАР
21:28
Весь мир
Журналисты ЦАР обвинили главу миссии ООН в некомпетентности
21:21
Политика
Германия не желает отключения России от SWIFT
21:20
Видео
StarПарад. Почему Дмитрий Пучков (Гоблин) начал озвучивать зарубежные фильмы?
21:16
Шоу-бизнес
Вдова Грачевского задумалась о поиске работы после прекращения борьбы за наследство
Все новости

Арабская коалиция активизировала наступление в Йемене после обстрела Джизана хуситами

Весь мир
Арабская коалиция активизировала наступление в Йемене после обстрела Джизана хуситами
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi/dpa

Сана, 23 февраля. Арабская коалиция в Йемене ликвидировала 14 автомобилей движения «Ансар Аллах» в провинции Хаджа в результате авианалетов. В течение последних 24 часов по территориям, подконтрольным повстанцам, были нанесены 28 ракетно-бомбовых ударов, что привело к гибели неустановленного количества хуситов.

ВВС Саудовской Аравии активизировали свои действия после того, как 22 февраля из-за действий повстанцев 16 человек получили ранения в аэропорту саудовского города Джизан. «Ансар Аллах» направил на воздушную гавань беспилотник, который был сбит ПВО, однако образовавшиеся осколки покалечили мирных граждан, в том числе иностранных туристов.

Возглавляемая Эр-Риядом коалиция вмешалась в гражданскую войну на территории Йемена в 2015 году. К тому моменту восставшие шииты из «Ансар Аллах» смогли отбить у суннитского правительства значительную часть территории страны.

Основные боевые действия сейчас протекают в центральной йеменской провинции Мариб. С начала 2021 года «Ансар Аллах» проводило здесь наступление, однако сейчас объединенным силам йеменской армии и арабской коалиции удалось нанести ряд поражений повстанцам.

При этом с 2014 по 2021 годы хуситы атаковали саудовскую территорию 850 беспилотниками и 400 баллистическими ракетами, результатом чего стала гибель десятков граждан. За этот же период коалиция совершила почти 25 тысяч боевых вылетов, непосредственно приведших к смерти 9 000 человек.

Окончание конфликта видится лишь в политическом решении, так как движение хуситов слишком велико и ему подконтрольны территории с населением в миллионы человек. Политические и военные круги коалиции считают, что усадить повстанцев за стол переговоров можно будет лишь после подрыва их военного потенциала.

Так, бывший министр иностранных дел Йемена Халед аль-Ямани заявлял о разрозненности действий коалиционных сил, что служит на пользу интересам хуситов. В качестве основной задачи он выделил сдерживание наступления «Ансар Аллах» с нанесением ему максимального урона. Вторым же приоритетным направлением является активизация усилий по пресечению контрабанды оружия из Ирана в руки хуситам. Сделать это предлагается путем создания совместных механизмов мониторинга контрабанды по суше и по морю.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Арабская коалиция активизировала наступление в Йемене после обстрела Джизана хуситами
саудовская аравия йемен ансар аллах
Комментировать