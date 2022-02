Арабская коалиция активизировала наступление в Йемене после обстрела Джизана хуситами

Сана, 23 февраля. Арабская коалиция в Йемене ликвидировала 14 автомобилей движения «Ансар Аллах» в провинции Хаджа в результате авианалетов. В течение последних 24 часов по территориям, подконтрольным повстанцам, были нанесены 28 ракетно-бомбовых ударов, что привело к гибели неустановленного количества хуситов.

ВВС Саудовской Аравии активизировали свои действия после того, как 22 февраля из-за действий повстанцев 16 человек получили ранения в аэропорту саудовского города Джизан. «Ансар Аллах» направил на воздушную гавань беспилотник, который был сбит ПВО, однако образовавшиеся осколки покалечили мирных граждан, в том числе иностранных туристов.

“The #Saudi-Led #Arab Coalition has conducted 28 targeted strikes in #Yemen’s #Hajjah in the last 24 hours, in an attempt to deter the #Iran-backed #Houthi militia, the official #Saudi Press Agency reported on Wednesday.” https://t.co/1BBlJzK6WX