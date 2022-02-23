Арабская коалиция активизировала наступление в Йемене после обстрела Джизана хуситами

Сана, 23 февраля. Арабская коалиция в Йемене ликвидировала 14 автомобилей движения «Ансар Аллах» в провинции Хаджа в результате авианалетов. В течение последних 24 часов по территориям, подконтрольным повстанцам, были нанесены 28 ракетно-бомбовых ударов, что привело к гибели неустановленного количества хуситов.

ВВС Саудовской Аравии активизировали свои действия после того, как 22 февраля из-за действий повстанцев 16 человек получили ранения в аэропорту саудовского города Джизан. «Ансар Аллах» направил на воздушную гавань беспилотник, который был сбит ПВО, однако образовавшиеся осколки покалечили мирных граждан, в том числе иностранных туристов.

Возглавляемая Эр-Риядом коалиция вмешалась в гражданскую войну на территории Йемена в 2015 году. К тому моменту восставшие шииты из «Ансар Аллах» смогли отбить у суннитского правительства значительную часть территории страны.

Основные боевые действия сейчас протекают в центральной йеменской провинции Мариб. С начала 2021 года «Ансар Аллах» проводило здесь наступление, однако сейчас объединенным силам йеменской армии и арабской коалиции удалось нанести ряд поражений повстанцам.

Video shows a scene of the ongoing military confrontation between Yemen army troops & Iranian-backed Houthis militia, southern Marib pic.twitter.com/FNyhpSGss1 — Yemen Army Media (@Yemenarmyeng) February 19, 2022

При этом с 2014 по 2021 годы хуситы атаковали саудовскую территорию 850 беспилотниками и 400 баллистическими ракетами, результатом чего стала гибель десятков граждан. За этот же период коалиция совершила почти 25 тысяч боевых вылетов, непосредственно приведших к смерти 9 000 человек.

Окончание конфликта видится лишь в политическом решении, так как движение хуситов слишком велико и ему подконтрольны территории с населением в миллионы человек. Политические и военные круги коалиции считают, что усадить повстанцев за стол переговоров можно будет лишь после подрыва их военного потенциала.

Many weapons were seized from the Houthis in Haj, as a result of clashes.#Yemen#Haj#Marib pic.twitter.com/B0dh5XHSGk — Military Agent (@MilitaryAgentt) February 19, 2022

Так, бывший министр иностранных дел Йемена Халед аль-Ямани заявлял о разрозненности действий коалиционных сил, что служит на пользу интересам хуситов. В качестве основной задачи он выделил сдерживание наступления «Ансар Аллах» с нанесением ему максимального урона. Вторым же приоритетным направлением является активизация усилий по пресечению контрабанды оружия из Ирана в руки хуситам. Сделать это предлагается путем создания совместных механизмов мониторинга контрабанды по суше и по морю.