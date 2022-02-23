Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 20:19
20:18
Происшествия
Разлагающийся труп новорожденного мальчика в полотенце нашли в частном доме на Кубани
20:18
Шоу-бизнес
Модель Наталья Болюх рассказала о личной жизни на фоне слухов о романе с Лепсом
20:17
Армия
Небензя: Москва не станет «либеральничать» с нарушителями перемирия в Донбассе
20:16
Весь мир
Интерпол выдал красное уведомление на арест бежавшего в ОАЭ турецкого мафиози Пекера
20:15
Политика
Трамп: Путин играет с Байденом, как на барабане
20:14
Общество
Москалькова заявила, что происходящее в Донбассе отвечает всем признакам геноцида
20:14
Общество
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 на 21%
20:14
Общество
Специалисты Bowel Cancer UK назвали сильную усталость признаком рака кишечника
20:13
Политика
Обозреватель Daily Telegraph Джакобс сообщила о конце господства Запада из-за России
20:12
Спорт
Легенда НБА Шакил О'Нил рассказал, что в детстве восхищался Мэджиком Джонсоном
Все новости

Джигурда показал на видео плачевное состояние ДНР на фоне вооруженного конфликта

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 20:04
Общество
Джигурда показал на видео плачевное состояние ДНР на фоне вооруженного конфликта
Pr Scr youtube.com  /  Чикен Карри

Донецк, 23 февраля. События в Донбассе привлекли внимание актера Никиты Джигурды. Шоумен отправился в ДНР, чтобы осветить происходящее и продемонстрировать тяжелое положение, в котором оказалась республика.

Жители Донбасса столкнулись с ужесточением обстановки из-за обострения конфликта с Украиной. Никита Джигурда отправился в ДНР и заснял на видео происходящее в регионе. Артист продемонстрировал в своем Instagram-аккаунте плачевное состояние Киевского проспекта в Донецке.

«И все это в Донецке, и все это — дело рук бизнесменов. Теперь, как вы сами можете видеть, дела обстоят именно так. Кому война — это горе, а кому — бизнес», — отметил актер.

Джигурда показал на видео плачевное состояние ДНР на фоне вооруженного конфликта
Pr Scr instagram.com / @instadzhigurda

Судя по кадрам, множество домов пострадали от прицельного огня. На дорогах видны осколки, деревья повреждены, людей не видно. Джигурда уверен, что в происходящем виноваты продажные политики. Однако артист надеется, что признание Россией независимости ЛДНР повлияет на прекращение убийств мирных граждан.

Ранее телеведущий Леонид Якубович высказался о принятии Западом санкций против России. Артист отметил, что у страны выработались «антитела» к ограничениям.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Джигурда показал на видео плачевное состояние ДНР на фоне вооруженного конфликта
ЛНР днр джигурда
Комментировать