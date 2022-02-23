Джигурда показал на видео плачевное состояние ДНР на фоне вооруженного конфликта

Донецк, 23 февраля. События в Донбассе привлекли внимание актера Никиты Джигурды. Шоумен отправился в ДНР, чтобы осветить происходящее и продемонстрировать тяжелое положение, в котором оказалась республика.

Жители Донбасса столкнулись с ужесточением обстановки из-за обострения конфликта с Украиной. Никита Джигурда отправился в ДНР и заснял на видео происходящее в регионе. Артист продемонстрировал в своем Instagram-аккаунте плачевное состояние Киевского проспекта в Донецке.

«И все это в Донецке, и все это — дело рук бизнесменов. Теперь, как вы сами можете видеть, дела обстоят именно так. Кому война — это горе, а кому — бизнес», — отметил актер.

Pr Scr instagram.com / @instadzhigurda

Судя по кадрам, множество домов пострадали от прицельного огня. На дорогах видны осколки, деревья повреждены, людей не видно. Джигурда уверен, что в происходящем виноваты продажные политики. Однако артист надеется, что признание Россией независимости ЛДНР повлияет на прекращение убийств мирных граждан.

Ранее телеведущий Леонид Якубович высказался о принятии Западом санкций против России. Артист отметил, что у страны выработались «антитела» к ограничениям.