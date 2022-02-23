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Сатановский: Британия рискует быть стертой с лица земли при попытке «пнуть» Россию

Политика
Сатановский: Британия рискует быть стертой с лица земли при попытке «пнуть» Россию
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 23 февраля. Глава минобороны Британии Бен Уоллес пригрозил, что его страна может «пнуть» Россию и нанести удары по ее интересам в любой точке мира. Политолог Евгений Сатановский высмеял «огрызок Британской империи» после этого хамского выпада в адрес Москвы.

Отмечается, что Уоллес в качестве подтверждения своих слов привел в пример Крымскую войну. Сатановский же напомнил, что упомянутый в Лондоне поход на Крым в прошлом закончился для противников России не совсем удачно. Британия тогда потеряла более 22 тысяч военнослужащих. И это при том, что на ее стороне выступили французы, турки, итальянцы, австрийцы, немцы, швейцарцы и другие европейцы.

«Идея пнуть там, либо в любом другом месте планеты британским сапогом российские интересы, разумеется, любопытна, но проблема в том, хватит ли у того огрызка Британской империи, который представляет Бен Уоллес, для этого народу», — говорит Сатановский.

По словам политолога, у России достаточно сил, чтобы «закопать экспедиционный корпус» любого размера, который Лондон осмелится выставить против оппонента. Сатановский при этом подчеркнул, что современные боевые системы позволяют Москве не растрачивать свои земли на могилы для иностранных агрессоров. Он отметил, что Британия рискует быть стертой с лица земли при попытке «пнуть» РФ.

«С учетом современных военных технологий можно разом стереть с лица земли всю Британию вместе с ее глупым как пробка министром обороны и всеми прочими вооруженными силами и населением», — подытожил эксперт.

В Минобороны РФ ранее также отреагировали на антироссийский выпад Лондона. Военное ведомство посоветовало британцам хорошо изучать не только географию России, но и ее историю.

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