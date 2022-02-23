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ВВС Мали нанесли три авиаудара по «району трех границ» близ города Тессит

Весь мир
ВВС Мали нанесли три авиаудара по «району трех границ» близ города Тессит
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 23 февраля. Военно-воздушные силы Мали нанесли три авиаудара по позициям террористических группировок в «районе трех границ». Об этом сообщил малийский блогер Фахад Аг Алмахмуд в своем Twitter-аккаунте.

По информации, полученной от наземной и воздушной разведки, правительственные войска установили местонахождение лесных лагерей радикалов в окрестностях города Тессит. После проверки данных ВВС Мали нанесли три точечных авиаудара и уничтожили объекты боевиков.

Ранее Генеральный штаб национальной армии Мали опубликовал коммюнике о результатах операции в «районе трех границ». Войска ликвидировали 57 террористов. Со стороны FAMa погибло восемь человек.

ВВС Мали нанесли три авиаудара по «району трех границ» близ города Тессит
wikipedia.org / Mouase21 / CC BY-SA 4.0

Африканские военные аналитики уверены, что увеличение потенциала вооруженных сил связано со сближением Москвы и Бамако. Смена политического вектора правительства Мали с западного на восточный спровоцировала недовольство среди европейских чиновников.

Также на ситуацию повлияли распространившиеся в соцсетях сообщения о прибытии в республику российских инструкторов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Иностранные элиты опасаются, что отечественные специалисты окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН.

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африка мали
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