ВВС Мали нанесли три авиаудара по «району трех границ» близ города Тессит

Бамако, 23 февраля. Военно-воздушные силы Мали нанесли три авиаудара по позициям террористических группировок в «районе трех границ». Об этом сообщил малийский блогер Фахад Аг Алмахмуд в своем Twitter-аккаунте.

Les FAMa ont effectué des frappes aériennes ce matin à fitili(3 frontières) Tessit. — Fahad Ag Almahmoud (@Idarfa) February 22, 2022

По информации, полученной от наземной и воздушной разведки, правительственные войска установили местонахождение лесных лагерей радикалов в окрестностях города Тессит. После проверки данных ВВС Мали нанесли три точечных авиаудара и уничтожили объекты боевиков.

Ранее Генеральный штаб национальной армии Мали опубликовал коммюнике о результатах операции в «районе трех границ». Войска ликвидировали 57 террористов. Со стороны FAMa погибло восемь человек.

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Африканские военные аналитики уверены, что увеличение потенциала вооруженных сил связано со сближением Москвы и Бамако. Смена политического вектора правительства Мали с западного на восточный спровоцировала недовольство среди европейских чиновников.

Также на ситуацию повлияли распространившиеся в соцсетях сообщения о прибытии в республику российских инструкторов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Иностранные элиты опасаются, что отечественные специалисты окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН.