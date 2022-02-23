Бизнесмен Герд: США сделали из Германии марионетку и спровоцировали кризис на Украине

Санкт-Петербург, 23 февраля. Экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герд рассказал в ходе эфира Медиагруппы «Патриот», в чем истинные причины кризиса на Украине, а также, кто стоит за подорожанием газа в Европе.

Канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить процедуру сертификации российско-германского газопровода «Северный поток — 2», что произошло после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Так или иначе, немецкие коллеги всегда ранее обращались к российским партнерам и просили не смешивать политическую и экономическую повестку. Однако сейчас видно, как Берлин начинает вмешиваться в вопросы энергетического сотрудничества, руководствуясь сугубо политическими соображениями.

Немецкий предприниматель Вальдемар Герд, некогда бывший депутатом германского парламента от партии «Альтернатива для Германии», называет нынешнее поведение властей ФРГ «двойной моралью». Он отмечает, что Соединенные Штаты постепенно становятся ключевым экспортером природного газа в ЕС и Германию.

«Двойная мораль уже становится фирменным знаком западной дипломатии, мы уже начинаем к этому привыкать, и мы понимаем, что дипломатии в высоком смысле этого слова уже практически не существует. Заявление канцлера еще раз подтвердило мою гипотезу о том, что мы — далеко не суверенная страна», — замечает собеседник «Патриота».

Экс-парламентарий предполагает, что Вашингтон специально задумал «заварушку» в центре Европы, чтобы вытеснить российский газ из региона и стать энергетическим монополистом, который диктует свои условия. Сегодня Брюссель оказался перед лицом того факта, что голубое топливо может подорожать до 2 тыс. долларов за 1 тыс. «кубов», а это способно обрушить всю европейскую экономику.

В частности, выросший в цене газ привел к более дорогим удобрениям. Земли в Европе давно «устали» и без необходимых удобрений не дадут качественный урожай. Со временем складывающаяся обстановка может превратиться в настоящую катастрофу и голод, прогнозирует Герд.

Несмотря на это, Берлин продолжает действовать по указке Белого дома. Бизнесмен рассказывает, что Германия снизила, под давлением заокеанских «друзей», товарооборот с Россией на 43%. Однако сам Вашингтон нарастил торговлю с РФ на 16%. По мнению Герда, современная дипломатия превратилась в «чистый бизнес», а Германия и ее глава — в американских марионеток.