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Бледанс в костюме медсестры станцевала для Киркорова в честь Дня защитника Отечества

Шоу-бизнес
Бледанс в костюме медсестры станцевала для Киркорова в честь Дня защитника Отечества
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 23 февраля. Известная российская актриса Эвелина Бледанс подготовила Филиппу Киркорову необычный подарок.

В День защитника Отечества вся страна поздравляет военнослужащих и ветеранов боевых действия. Бледанс в stories своего Instagram-блога опубликовала кадры с вечеринки, куда были приглашены исключительно представители сильного пола, в том числе и Киркоров.

Помимо вкусных угощений гостей ожидал и другой, довольно пикантный сюрприз. 52-летняя артистка за праздничным столом решила удивить Филиппа Киркорова подарком интимного характера. Пока гости отмечали, актриса под музыку вышла в коротком платье медсестры и в белом колпаке с красным крестом.

Бледанс в костюме медсестры станцевала для Киркорова в честь Дня защитника Отечества
Prt Scr instagram.com / @bledans

Войдя в комнату и станцевав эротичный танец, звезда отечественных фильмов с улыбкой преподнесла подарочную корзинку с клубникой Филиппу Киркорову.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о неадекватном поведении актера Валерия Николаева во время съемок.

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киркоров день защитника отечества бледанс
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