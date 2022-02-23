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Премьер Ливии Фатхи Башага представит парламенту состав нового кабмина до 25 февраля

Весь мир
Премьер Ливии Фатхи Башага представит парламенту состав нового кабмина до 25 февраля
wikipedia.org  /  Awstishur / CC BY-SA 4.0

Триполи, 23 февраля. Пресс-служба избранного парламентом премьер-министра Ливии Фатхи Башаги объявила, что консультации относительно формирования правительства проходят гладко и без каких-либо препятствий.

В сообщении подчеркнуто, что Палата представителей получит отчет о составе нового кабмина в установленные сроки, то есть не позднее 25 февраля, для дальнейшего вынесения вотума доверия.

«При формировании министерств учитываются стандарты компетентности, потенциал и всестороннее национальное участие», — говорится в заявлении пресс-службы на ее странице в Facebook.

Принятое 10 февраля решение о назначении Фатхи Башаги новым премьером предусматривало, что он сформирует новый кабмин, получивший название «Правительство национальной стабильности», и внесет его на утверждение Палаты представителей в течение максимум пятнадцати дней. Накануне некоторые СМИ распространили информацию о том, что из-за давления некоторых политических партий определение состава министерств задерживается.

На прошлой неделе Фатхи Башага начал обширные консультации по формированию нового правительства. В рамках данных переговоров он, в частности, посетил родной город Мисурату, где озвучил программу своего будущего кабинета.

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