Премьер Ливии Фатхи Башага представит парламенту состав нового кабмина до 25 февраля

Триполи, 23 февраля. Пресс-служба избранного парламентом премьер-министра Ливии Фатхи Башаги объявила, что консультации относительно формирования правительства проходят гладко и без каких-либо препятствий.

В сообщении подчеркнуто, что Палата представителей получит отчет о составе нового кабмина в установленные сроки, то есть не позднее 25 февраля, для дальнейшего вынесения вотума доверия.

«При формировании министерств учитываются стандарты компетентности, потенциал и всестороннее национальное участие», — говорится в заявлении пресс-службы на ее странице в Facebook.

Принятое 10 февраля решение о назначении Фатхи Башаги новым премьером предусматривало, что он сформирует новый кабмин, получивший название «Правительство национальной стабильности», и внесет его на утверждение Палаты представителей в течение максимум пятнадцати дней. Накануне некоторые СМИ распространили информацию о том, что из-за давления некоторых политических партий определение состава министерств задерживается.

На прошлой неделе Фатхи Башага начал обширные консультации по формированию нового правительства. В рамках данных переговоров он, в частности, посетил родной город Мисурату, где озвучил программу своего будущего кабинета.