Анонс цифрового релиза фильма «Человек-паук: Нет пути домой» сопроводили мемом

Вашингтон, 23 февраля. Компания Sony опубликовала фотографию к анонсу релиза фильма «Человек-паук: Нет пути домой», на которой актеры повторили сцену из мультсериала 1967 года.

Стало известно, что цифровое издание фильма выйдет 22 марта этого года в iTunes и других сервисах. На Blu-Ray и в разрешении 4K релиз состоится 12 апреля.

Создатели проекта решили анонсировать релиз «Человека-паука: Нет пути домой», сопроводив его мемом. На фотографии три Питера Паркера указывают друг на друга пальцем, дублируя сцену из мультсериала 1967 года. Героя исполняют актеры Тоби Магуайр, Том Холланд и Эндрю Гарфилд.

Prt Scr twitter.com / @SpiderManMovie

Изначально онлайн-релиз был запланирован на 22 февраля, но Sony по каким-то причинам решила отложить его. По неподтвержденной информации, в марте в кинотеатрах хотят запустить расширенную версию ленты.

Известно, что сборы «Человека-паука: Нет пути домой» превысили 1,8 млрд долларов. Такого результата не смог достигнуть ни один фильм в период пандемии — проекты не собирали даже одного миллиарда.

Супергеройский блокбастер режиссера Джона Уоттса в американском прокате заработал 760,9 млн долларов, обогнав культовую ленту Джеймса Кэмерона «Аватар» (760,5 млн долларов).